Automovilista resulta herido tras ataque a balazos en el sector Los Ángeles, en Culiacán

CULIACÁN._ Un automovilista resultó herido por disparos de arma de fuego tras ser agredido durante la noche del sábado en el Fraccionamiento Las Glorias del sector Los Ángeles, al noreste de Culiacán.

Fue alrededor de las 23:30 horas del 3 de octubre que vecinos de la zona alertaron a los números de emergencia sobre varios disparos efectuados.

Al patrullar el sector, autoridades de seguridad pública confirmaron con testigos que hubo un ataque armado, pero que la persona afectada fue trasladada a un hospital.

Minutos después, se informó el ingreso a un nosocomio de una víctima procedente del Fraccionamiento Las Gloria, en donde fue atacada a balazos.

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, arribó a bordo de un Nissan Sentra color dorado que también presentó orificios por balazos en carrocería y el parabrisas trasero.

Agentes de la Fiscalía General del Estado se apersonaron en el hospital donde fue ingresado el herido para dar fe de los hechos, recabar las primeras evidencias e iniciar la investigación del caso.

Hasta la última actualización, no se han dado a conocer el nombre del afectado, ni su parte médico.