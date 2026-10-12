Automovilista resulta ileso tras volcar en su automóvil en la carretera a Las Glorias, Guasave

GUASAVE._ Un conductor perdió el control de su vehículo al salirse de la cinta asfáltica y quedar volcado a un costado de la carretera que conduce a la playa Las Glorias.

De acuerdo con el reporte emitido por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, el percance vial se registró aproximadamente a las 06:10 horas de este lunes, a la altura de la comunidad de Dorado 3.

Al recibir la alerta, agentes de vialidad se trasladaron al lugar, donde localizaron entre la maleza un automóvil Honda Accord, modelo 2003, color tinto, el cual se encontraba fuera del camino tras la volcadura.

En el sitio las autoridades se entrevistaron con el chofer, quién se identificó como Juan “N”, de 36 años de edad. Tras ser valorado, se confirmó que el automovilista logró salir completamente ileso del percance, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

Los elementos de tránsito procedieron a levantar el parte de hechos correspondiente para determinar las causas que originaron la salida del camino y, posteriormente, coordinaron las maniobras para el retiro del vehículo siniestrado.