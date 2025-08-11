Automovilista sale ileso tras caer a un canal de riego en Culiacán

CULIACÁN. _ Un accidente tipo salida de camino dejó como saldo daños materiales luego de que un vehículo cayera al interior del Canal 7, una obra hidráulica ubicada al poniente de la ciudad, a la altura de la sindicatura de Aguaruto.

El percance se registró alrededor de las 9:00 horas, cuando el conductor de un automóvil Volkswagen Jetta color rojo circulaba por un carril paralelo al canal de riego y, por causas aún no determinadas, perdió el control de la unidad, saliéndose de la cinta asfáltica.

El vehículo terminó dentro del canal, que contenía agua, y sufrió daños visibles en la carrocería debido al impacto. Afortunadamente, el conductor resultó ileso y logró salir del automóvil por sus propios medios.

Una llamada al número de emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio. Bomberos de Culiacán realizaron las maniobras necesarias para extraer el vehículo, mientras elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) apoyaron en labores de seguridad perimetral.