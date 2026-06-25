Autopista Mazatlán -Tepic libre de bloqueos tras captura de presunto líder delictivo

MAZATLÁN. _ La autopista de cuota Mazatlán–Tepic se encuentra libre de bloqueos este día, tras registrarse la detención de Misael Guerrero Pérez, a quien las autoridades identifican con el apodo de “El Güero Pin” y señalan como presunto jefe de plaza de una organización delictiva con operaciones en Escuinapa.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sobre la carretera libre, específicamente en el tramo que conecta Mazatlán con Escuinapa a la entrada de la cabecera municipal, civiles abandonaron un vehículo incendia

Elementos de emergencia sofocaron el fuego en la unidad y personal técnico realiza las maniobras necesarias para retirarla por completo de la circulación, con el fin de normalizar el paso de los conductores.

Integrantes del Grupo Interinstitucional de seguridad permanecen desplegados en esa zona del sur del estado para mantener el control de la situación, atender los remanentes del incidente y vigilar el tránsito.