Autoridades aclaran que no era menor de edad la mujer que fue hallada sin vida en Industrial El Palmito, en Culiacán

Tras el registro de su identificación, las autoridades dieron a conocer que se trata de Raquel, de 34 años de edad, la mujer que fue hallada sin vida la noche de ayer en la colonia Industrial El Palmito, en Culiacán.

A pesar de que fue reconocida como una menor de 15 años, las autoridades competentes informaron que se trata de una mujer adulta la que fue encontrada sin signos vitales sobre la calle Constituyente Cándido Aguilar, entre las avenidas Aztlán y Azteca, cerca de las vías del tren.

Vecina de la colonia Infonavit Cañadas, Raquel fue localizada asesinada con fuertes golpes en la cabeza pero sin signos de haber sido agredida a balazos. El hecho se reportó alrededor de las 23:00 horas de este martes 17 de febrero.

La información fue revelada por los familiares de la víctima, descartando el reporte de que contaba con menos de la edad adulta.

Hasta el momento no se ha registrado la detención de los posibles agresores. Elementos militares acordonaron la escena del crimen y personal de investigación ordenó el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar los exámenes de necropsia.