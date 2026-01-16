Autoridades aseguran 10 vehículos robados tras operativos en Culiacán y Navolato

Corporaciones de seguridad pública y la Fiscalía General del Estado aseguraron 10 automóviles con reporte de robo o alteraciones en sus placas de circulación, tras un operativo desarrollado en Culiacán y Navolato.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que las acciones fueron encabezadas por la Policía Estatal Preventiva y la Secretaría de la Defensa Nacional en colonias populares y comunidades rurales.

Entre los automóviles recuperados, se encontraron algunos con reporte de robo vigente en Estados Unidos.

El listado de lo incautado es el siguiente:

- Un vehículo Toyota Camry, con reporte de robo.

- Un vehículo Nissan March, modelo 2016, con reporte de robo.

- Un vehículo RAM Heavy Duty 2500, modelo 2024, con placas sobrepuestas.

- Un vehículo Chevrolet Colorado, modelo 2017, con reporte de robo.

- Un vehículo Toyota Matrix, con reporte de robo del 28 de diciembre de 2025.

- Una motocicleta Italika Ft125, modelo 2025, con reporte de robo del 22 de diciembre de 2025.

- Un vehículo JAC Frison T8, modelo 2025, con reporte de robo.

- Un vehículo Toyota Yaris, modelo 2019, con alteraciones en el número de serie.

- Un vehículo Jeep Cherokee, con reporte de robo en Phoenix, Arizona.

- Un vehículo Nissan Kicks, modelo 2023, con reporte de robo.

Todas las unidades fueron aseguradas y remolcadas para ser puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes.