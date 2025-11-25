Autoridades aseguran un domicilio, vehículos y armas en Portalegre, Culiacán

Corporaciones de seguridad aseguraron un domicilio, así como vehículos y armamento tras una denuncia anónima en el fraccionamiento Portalegre, al norte de Culiacán.

El despliegue operativo de derivó tras una denuncia anónima a los cuerpos de seguridad, acerca de la presencia de civiles armados en el sector, por lo que acudieron policías estatales.

Al acercarse al lugar, observaron a un civil armado que se resguardó en una vivienda, pero no pudieron detenerlo pese a su seguimiento.

Posteriormente, encontraron 25 armas cortas, tres fusiles, cinco granadas de práctica calibre .40 milímetros, 148 cargadores para arma de fuego de distintos calibres y cuatro chalecos tácticos.

Además, aseguraron cuatro vehículos que contaban con aditamentos para arrojar ponchallantas, y dos de ellos también tenían blindaje artesanal.

Después de esto, se procedió al aseguramiento del inmueble y se dio vista al Ministerio Público Federal para que se gire una Orden Técnica de Investigación (OTI) y se realicen las investigaciones correspondientes.