Autoridades civiles y militares conmemoran el 113 aniversario del Ejército Mexicano en Culiacán

CULIACÁN. _ Autoridades civiles y militares conmemoraron el 113 aniversario del Ejército Mexicano con el izamiento de bandera a toda asta en la plaza cívica de Palacio de Gobierno y una guardia de honor en el monumento al Soldado Desconocido.

En representación del Gobernador Rubén Rocha Moya, el secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio, presidió el acto cívico, acompañado de autoridades de los tres poderes del Estado y mandos militares.

Tras el acto protocolario, los asistentes se trasladaron al monumento ubicado sobre el bulevar Gabriel Leyva Solano, donde realizaron una guardia en memoria de los soldados que han ofrendado su vida por la nación.

El 19 de febrero fue establecido como Día del Ejército Mexicano mediante decreto presidencial publicado en 1950 por el entonces presidente Miguel Alemán Valdés. La fecha tiene su origen en los acontecimientos de 1913, cuando tras el asesinato de Francisco I. Madero, el Congreso de Coahuila emitió el decreto 1421 en el que se desconocía el régimen de Victoriano Huerta y otorgaba facultades a Venustiano Carranza para formar el Ejército Constitucionalista, antecedente directo del actual Ejército Mexicano.

Montero Zamudio estuvo acompañado por la presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado, diputada Sthefany Rea Reátiga; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, magistrado Jesús Iván Chávez Rangel; en representación del alcalde de Culiacán, la secretaria de Obras del Ayuntamiento, María del Carmen Morales; así como representantes de la Novena Zona Militar y de la Fuerza Aérea Mexicana.