$!Autoridades coordinan operativo de seguridad para el Maratón Internacional de Culiacán 2026

Autoridades de los tres órdenes de gobierno sostuvieron una reunión de trabajo para definir el operativo de seguridad que se implementará durante el Maratón Internacional de Culiacán 2026, en coordinación con Protección Civil Estatal y Municipal, así como con los organizadores del evento.
Durante el encuentro se establecieron las acciones preventivas y de atención que se desplegarán para salvaguardar la integridad de corredores, personal operativo y público en general.
Se informó que la competencia se llevará a cabo el domingo 18 de enero, a partir de las 6:00 horas, con salida y meta ubicadas sobre la avenida Álvaro Obregón, frente al Ayuntamiento de Culiacán.
En la reunión, el presidente del Patronato del Maratón, Miguel Corral Rocha, reconoció la colaboración de las corporaciones de seguridad y de auxilio, destacando que el respaldo institucional ha sido constante a lo largo de las distintas ediciones de este evento de carácter internacional.
En tanto, la coordinadora operativa del Maratón, Sheyla Salazar Sánchez, señaló que el operativo integral es un componente fundamental para el desarrollo del evento, y subrayó que el apoyo de las autoridades federales, estatales y municipales ha sido permanente para la realización de competencias de esta magnitud.
Se dio a conocer que como parte de las actividades previas al maratón, los días viernes 16 y sábado 17 de enero se llevará a cabo una Expo Deportiva en el área de salida y meta, donde se concentrarán participantes y asistentes.