$!Autoridades coordinan operativo de seguridad para el Maratón Internacional de Culiacán 2026

Autoridades de los tres órdenes de gobierno sostuvieron una reunión de trabajo para definir el operativo de seguridad que se implementará durante el Maratón Internacional de Culiacán 2026, en coordinación con Protección Civil Estatal y Municipal, así como con los organizadores del evento.

Durante el encuentro se establecieron las acciones preventivas y de atención que se desplegarán para salvaguardar la integridad de corredores, personal operativo y público en general.

Se informó que la competencia se llevará a cabo el domingo 18 de enero, a partir de las 6:00 horas, con salida y meta ubicadas sobre la avenida Álvaro Obregón, frente al Ayuntamiento de Culiacán.