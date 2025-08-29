Autoridades despliegan operativo en motel de Culiacán por reporte de personas armadas

CULIACÁN. _ Un fuerte operativo de seguridad fue desplegado la tarde de este viernes en un motel, ubicado en la salida norte de la ciudad, tras recibir un reporte sobre la presunta presencia de civiles armados en el lugar.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, se movilizaron al sitio aproximadamente a las 15:00 horas, luego de una llamada de alerta.

Testigos informaron que varias unidades oficiales ingresaron al inmueble mientras otros elementos resguardaban el perímetro, generando expectación entre quienes se encontraban cerca de la zona.

Tras realizar una inspección, las autoridades no localizaron personas armadas ni objetos ilícitos, por lo que se presume que se trató de una falsa alarma. Al no encontrar indicios de delito, los agentes se retiraron del lugar y las instalaciones fueron reabiertas con normalidad.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial que detalle el origen del reporte ni si se dará seguimiento a la investigación.