$!Autoridades despliegan operativo tras incursión armada en El Chilillo, al norte de Mazatlán; hallan auto baleado

MAZATLÁN. _ Un amplio operativo de seguridad fue desplegado la tarde de este jueves en la comunidad de El Chilillo, luego de que pobladores reportaran la presunta incursión de un grupo armado en esta localidad ubicada a unos cuatro kilómetros al norte de Mazatlán. De acuerdo con los primeros informes, tras recibir el reporte, elementos de corporaciones de los tres niveles de gobierno se concentraron en el poblado de El Venadillo para coordinar un despliegue hacia El Chilillo, donde se alertó sobre la presencia de hombres armados.

La movilización, iniciada alrededor de las 11:30 horas, ocurre en medio de la escalada de violencia que se ha recrudecido durante las últimas tres semanas en la zona sur de Mazatlán, en el contexto de la pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa que se mantiene desde septiembre de 2024. Durante los recorridos sobre la calle principal de la comunidad, las autoridades localizaron un automóvil sedán gris que presentaba, aparentemente, múltiples impactos de bala, además de manchas de sangre en el interior. En el sitio no fueron encontrados ocupantes.

De manera extraoficial también se informó que una persona habría resultado herida por proyectil de arma de fuego. Trascendió que se trataría de Bryan de Jesús, de 27 años de edad y de oficio comerciante; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Paramédicos de Bomberos Veteranos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria, pero no localizaron a ninguna persona lesionada. Se presume que el herido pudo haber sido trasladado por sus propios medios antes de la llegada de los cuerpos de emergencia, aunque esta versión tampoco ha sido corroborada oficialmente.