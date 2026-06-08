$!Autoridades exhortan a bañistas a extremar precauciones ante la presencia de corrientes marinas y quemadores, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Ante las condiciones adversas que prevalecen en playas de Mazatlán, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Escuadrón de Salvamento Acuático, informó sobre la restricción temporal de algunos accesos a las playas para proteger la integridad de visitantes y bañistas.
A través de un comunicado, el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Espinoza, señaló que durante las próximas horas se mantendrá un oleaje constante con alturas superiores a los 2.5 metros, además de la presencia de quemadores en distintos sectores de la zona costera.
Explicó que, con el objetivo de prevenir incidentes, el personal salvavidas reforzará los recorridos de vigilancia, proximidad social y prevención, así como la colocación de banderines de advertencia en las áreas consideradas de mayor riesgo.
Espinoza detalló que las playas de Cerritos, Avenida del Mar, así como las zonas rocosas y puntos donde se forman corrientes marinas, permanecerán bajo vigilancia especial y con restricciones para los bañistas.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía y turistas a respetar la señalización preventiva y atender en todo momento las recomendaciones emitidas por los elementos salvavidas.