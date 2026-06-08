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Autoridades exhortan a bañistas a extremar precauciones ante la presencia de corrientes marinas y quemadores, en Mazatlán

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía y turistas a respetar la señalización preventiva y atender en todo momento las recomendaciones emitidas por los elementos salvavidas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
08/06/2026 22:34
08/06/2026 22:34

MAZATLÁN._ Ante las condiciones adversas que prevalecen en playas de Mazatlán, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Escuadrón de Salvamento Acuático, informó sobre la restricción temporal de algunos accesos a las playas para proteger la integridad de visitantes y bañistas.

A través de un comunicado, el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Espinoza, señaló que durante las próximas horas se mantendrá un oleaje constante con alturas superiores a los 2.5 metros, además de la presencia de quemadores en distintos sectores de la zona costera.

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Explicó que, con el objetivo de prevenir incidentes, el personal salvavidas reforzará los recorridos de vigilancia, proximidad social y prevención, así como la colocación de banderines de advertencia en las áreas consideradas de mayor riesgo.

Espinoza detalló que las playas de Cerritos, Avenida del Mar, así como las zonas rocosas y puntos donde se forman corrientes marinas, permanecerán bajo vigilancia especial y con restricciones para los bañistas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía y turistas a respetar la señalización preventiva y atender en todo momento las recomendaciones emitidas por los elementos salvavidas.

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