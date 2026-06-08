$!Autoridades exhortan a bañistas a extremar precauciones ante la presencia de corrientes marinas y quemadores, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Ante las condiciones adversas que prevalecen en playas de Mazatlán, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Escuadrón de Salvamento Acuático, informó sobre la restricción temporal de algunos accesos a las playas para proteger la integridad de visitantes y bañistas.

A través de un comunicado, el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Espinoza, señaló que durante las próximas horas se mantendrá un oleaje constante con alturas superiores a los 2.5 metros, además de la presencia de quemadores en distintos sectores de la zona costera.