$!Autoridades federales aseguran 150 kilos de metanfetamina en Baja California

MÉXICO._ Un total de 150 kilos de metanfetamina fueron decomisados en Baja California por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Secretaría de Marina y Fiscalía General de la República.
A través de un comunicado, se informó que esta acción es parte de las acciones para impedir el tráfico de drogas y debilitar estructuras de la delincuencia organizada en el Estado.
La acción se derivó de líneas de investigación tras la detención de dos personas a las que se les aseguraron 68 kilos de cristal, con lo que se obtuvieron datos relevantes para continuar las investigaciones.
Con la información obtenida, los agentes de seguridad aseguraron 150 kilos de metanfetamina, lo que equivale a 3 millones 750 mil dosis que no llegarán a las calles, además representa una afectación económica a las organizaciones delictivas de cerca de 38 millones de pesos.
Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso.
Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la seguridad en el País.