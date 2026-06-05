$!Autoridades federales aseguran 150 kilos de metanfetamina en Baja California

MÉXICO._ Un total de 150 kilos de metanfetamina fueron decomisados en Baja California por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Secretaría de Marina y Fiscalía General de la República.

A través de un comunicado, se informó que esta acción es parte de las acciones para impedir el tráfico de drogas y debilitar estructuras de la delincuencia organizada en el Estado.

La acción se derivó de líneas de investigación tras la detención de dos personas a las que se les aseguraron 68 kilos de cristal, con lo que se obtuvieron datos relevantes para continuar las investigaciones.