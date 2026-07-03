$!Autoridades federales Aseguran arsenal en Culiacán y granadas en Elota

CULIACÁN. _ En operativos distintos cuyas circunstancias y ubicaciones precisas no fueron transparentadas por las autoridades, elementos de las Fuerzas Armadas aseguraron miles de municiones, granadas y minas en los municipios de Culiacán y Elota.
De acuerdo con un reporte emitido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, personal del Ejército Mexicano incautó un total de 2 mil 317 cartuchos en el municipio de Culiacán.
En una intervención diferente efectuada en Elota, efectivos de la Secretaría de Marina localizaron e inhabilitaron 15 granadas y dos minas terrestres.
La información oficial fue difundida de manera institucional a través de un comunicado conjunto; sin embargo, la narrativa gubernamental omitió detallar cómo se desarrollaron los despliegues operativos o los puntos exactos donde se llevaron a cabo las acciones de las fuerzas federales.
Todo el material bélico incautado durante estas movilizaciones fue trasladado y puesto a disposición de los agentes del Ministerio Público correspondientes para dar inicio a las investigaciones legales.