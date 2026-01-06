$!Autoridades federales detienen a cinco hombres con armas largas en Culiacán

Autoridades de seguridad pública federales y militares detuvieron a cinco personas en posesión de armas largas este 5 de enero, en Culiacán.
El informe de este lunes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México corresponde a las acciones del plan “Operación Frontera Norte”.
Además de las personas detenidas, aseguraron cuatro armas largas, nueve cargadores, 229 cartuchos, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas y un vehículo en el que se trasladaban.
Los sujetos y lo decomisado quedaron bajo resguardo de las instituciones de seguridad y puestos a disposición de las instancias ministeriales competentes para su investigación.