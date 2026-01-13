Seguridad
Ataque armado

Autoridades federales revelan armas aseguradas tras ataque a Policías Estatales en Las Cascadas, Culiacán

El Gabinete de Seguridad reveló el decomiso de fusiles y cientos de municiones tras un choque entre civiles armados y la Policía Estatal que dejó cuatro personas sin vida y un agente herido
13/01/2026 12:09
13/01/2026 12:09

Un arsenal compuesto por cuatro armas largas, 19 cargadores y 398 cartuchos útiles fue asegurado por autoridades federales y locales tras un enfrentamiento registrado en la colonia Las Cascadas.

El decomiso, que también incluyó dos chalecos tácticos, se derivó de una agresión directa contra elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) ocurrida la noche del pasado lunes 12 de enero.

A través de un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad difundió las imágenes del equipo bélico incautado, aunque evitó precisar detalles operativos sobre el origen del conflicto.

Los hechos violentos ocurrieron cuando los agentes estatales repelieron un ataque, lo que resultó en la muerte de cuatro civiles armados y lesiones en al menos un elemento de la corporación.

Ante la situación, se desplegó un dispositivo de seguridad con la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, apoyados por sobrevuelos de la Fuerza Aérea Mexicana para asegurar el perímetro.

