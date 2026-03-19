$!Autoridades recuperan 4 vehículos recién robados en distintos hechos en Culiacán

CULIACÁN._ Cuatro vehículos con reporte de robo reciente fueron recuperados en distintos hechos por elementos federales y estatales de seguridad pública en Culiacán, derivado de reportes ciudadanos y operativos de búsqueda.

En un primer caso, personal militar fue alertado sobre el robo de una camioneta tipo SUV de la marca Dodge, por lo que implemó un operativo de búsqueda que permitió localizar la unidad en calles de la colonia Montebello.

Posteriormente, tras otro reporte al número de emergencias, se informó sobre el despojo de un vehículo de la marca Mitsubishi, el cual fue ubicado en la colonia Villa Universidad, donde se confirmó que contaba con reporte de robo.

En acciones paralelas, elementos estatales fueron notificados sobre el robo de una camioneta Nissan Murano en la colonia 5 de Mayo, la cual fue localizada poco después en la colonia Lomas de Guadalupe.

Asimismo, se atendió otro reporte por el despojo de un vehículo Kia Forte en la colonia Campo Bello, el cual fue encontrado en la colonia Sinaloa, en la sindicatura de Aguaruto.