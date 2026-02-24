Autoridades recuperan autos con reporte de robo en la capital sinaloense

CULIACÁN. _ Como parte del Operativo Interinstitucional Contra el Robo de Vehículos, autoridades federales y estatales aseguraron dos unidades automotrices en distintos puntos del municipio de Culiacán.

Los resultados fueron dados a conocer mediante un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en la cual se informa que fueron recuperados dos automóviles en la capital sinaloense.

Una de las unidades recuperadas es un vehículo Chevrolet Beat, modelo 2019, color blanco, que contaba con reporte de robo vigente.

La segunda unidad es una camioneta Nissan NP300, modelo 2013, color blanco, la cual presentaba alteraciones en sus medios de identificación.

Cabe señalar que en el comunicado no se dio a conocer el sector en donde fueron localizadas las unidades, tampoco si se registró la detención de presuntos responsables.

Ambos vehículos fueron trasladados a la Unidad de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía General del Estado.