$!Autoridades recuperan dos motocicletas robadas en Culiacán y Mazatlán

Autoridades estatales y federales recuperaron dos motocicletas con reporte de robo en acciones realizadas en los municipios de Culiacán y Mazatlán.

De acuerdo con la información oficial, en el primer caso, personal del Ejército Mexicano atendió un reporte al número de emergencias 911 sobre el despojo de una motocicleta de trabajo en las inmediaciones de la colonia Díaz Ordaz, en la capital sinaloense.

Tras el reporte, los militares implementaron un operativo de búsqueda en la zona, logrando localizar la unidad abandonada.