$!Auxilia Marina a siete tripulantes de un yate en inmediaciones de Olas Altas, en Mazatlán

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Marina, informa que el sábado, personal adscrito a la Cuarta Región Naval, perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima Mazatlán brindó apoyo a una embarcación en inmediaciones del puerto de Mazatlán, Sinaloa.

MAZATLÁN._ Siete tripulantes a bordo de una embarcación tipo yate de nombre “Black Marlin”, que realizaban señales de auxilio en las inmediaciones de la playa de Olas Altas, fueron apoyados por personal de la la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera.

Esta acción se llevó a cabo durante recorridos de vigilancia marítima implementados con motivo del Carnaval de Mazatlán 2026, con el objetivo de salvaguardar la vida humana en la mar.

En inmediaciones de Olas Altas, personal naval avistó una embarcación tipo yate de nombre “Black Marlin”, con siete tripulantes a bordo, quienes realizaban señales de auxilio.

Tras efectuar la inspección correspondiente, se detectó que la embarcación presentaba una vía de agua en el cuarto de máquinas, lo que ocasionaba su inundación parcial.

Por lo anterior, se procedió a evacuar a los siete tripulantes a bordo de una embarcación tipo Defender perteneciente al ENSAR Mazatlán; asimismo, se realizaron maniobras de apoyo para el remolque de la embarcación afectada.

Posteriormente, los tripulantes y la embarcación fueron trasladados de manera segura al muelle del Club Náutico de esta localidad.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, refrenda su compromiso de salvaguardar la vida humana en la mar y brindar atención oportuna ante emergencias en el ámbito marítimo.

PARA EMERGENCIAS

Para atención de emergencias en el mar, la Cuarta Región Naval pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 669 910 0552 y, para denuncias ciudadanas, el número 669 127 0861. Asimismo, la Secretaría de Marina comparte el siguiente número de contacto: 800 627 4621 (800 MARINA1).