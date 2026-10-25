$!Auxilia Marina a tripulante de embarcación en Mazatlán

MAZATLÁN._ Personal adscrito a la Cuarta Región Naval realizó la evacuación médica de un tripulante de una embarcación pesquera que requería atención médica especializada, en inmediaciones de Mazatlán, informó la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México
La acción se llevó a cabo tras recibir una llamada telefónica del patrón de la embarcación, quien reportó que uno de sus tripulantes presentaba una crisis nerviosa, por lo que solicitó apoyo para su atención.
Ante esta situación, se ordenó el zarpe de una embarcación de rescate con personal de Sanidad Naval a bordo, con el propósito de salvaguardar la vida del tripulante.
Una vez localizado el pesquero, personal de Sanidad Naval abordó la embarcación para brindar los primeros auxilios a un hombre de 50 años.
Tras su valoración, se determinó que requería atención médica especializada, por lo que fue trasladado a bordo de la unidad de rescate al muelle de este Mando Naval.
A su arribo, el tripulante fue valorado y recibió atención médica en la Sección Sanitaria de la Cuarta Región Naval. Posteriormente, fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana a un hospital para recibir atención especializada.
Para la atención de emergencias en el mar, la Cuarta Región Naval pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 669 910 0552 y, para denuncias ciudadanas, el 669 127 0861. Asimismo, la Secretaría de Marina cuenta con el número de contacto 800 627 4621 (800 MARINA1).
La Secretaría de Marina reitera su compromiso de salvaguardar la vida humana en el mar y atender los llamados de auxilio de la ciudadanía en las costas mexicanas.