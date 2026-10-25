$!Auxilia Marina a tripulante de embarcación en Mazatlán

MAZATLÁN._ Personal adscrito a la Cuarta Región Naval realizó la evacuación médica de un tripulante de una embarcación pesquera que requería atención médica especializada, en inmediaciones de Mazatlán, informó la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México

La acción se llevó a cabo tras recibir una llamada telefónica del patrón de la embarcación, quien reportó que uno de sus tripulantes presentaba una crisis nerviosa, por lo que solicitó apoyo para su atención.

Ante esta situación, se ordenó el zarpe de una embarcación de rescate con personal de Sanidad Naval a bordo, con el propósito de salvaguardar la vida del tripulante.

Una vez localizado el pesquero, personal de Sanidad Naval abordó la embarcación para brindar los primeros auxilios a un hombre de 50 años.