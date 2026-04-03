$!Auxilian a 20 familias por incidentes viales durante el Viernes Santo en Culiacán

Debido a cuestiones relacionadas al tráfico vehicular, 20 familias fueron atendidas durante el Viernes Santo, informó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán.
De acuerdo con la dependencia, las atenciones, en coordinación con Protección Civil, obedecieron a eventualidades como fallas mecánicas.
En uno de los casos fue el de una familia que regresaba de Altata, Navolato, y quedó varada por una falla mecánica casi al llegar a los límites de Culiacán.
Para este hecho particular, se apoyó con una grúa de la SSPyTM que trasladó el vehículo, precisó la corporación.