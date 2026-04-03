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Auxilian a 20 familias por incidentes viales durante el Viernes Santo en Culiacán

La mayoría de los apoyos estuvieron relacionados con fallas mecánicas en carreteras y accesos a la ciudad
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
03/04/2026 23:46
03/04/2026 23:46

Debido a cuestiones relacionadas al tráfico vehicular, 20 familias fueron atendidas durante el Viernes Santo, informó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán.

De acuerdo con la dependencia, las atenciones, en coordinación con Protección Civil, obedecieron a eventualidades como fallas mecánicas.

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En uno de los casos fue el de una familia que regresaba de Altata, Navolato, y quedó varada por una falla mecánica casi al llegar a los límites de Culiacán.

Para este hecho particular, se apoyó con una grúa de la SSPyTM que trasladó el vehículo, precisó la corporación.

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