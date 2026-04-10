Auxilian a tres mujeres y un hombre que tenían dificultades para salir del mar en Mazatlán

MAZATLÁN. -Tres mujeres y un hombre que tenían dificultades para salir del mar, fueron auxiliados y puestos a salvo en zona de playa de Sábalo, en la Zona Dorada.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán informó que en acción coordinada entre elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático y salvavidas de un centro de hospedaje realizaron el rescate múltiple.

Gustavo Espinoza, comandante del cuerpo de salvavidas, informó que el factor corriente de resaca fue la causa por la cual se activaron los protocolos de búsqueda y rescate de cuatro personas, entre ellos tres mujeres y un hombre.

Al hacer contacto con las personas se les brindó flotabilidad para después llevarlos hacia la orilla donde fueron recibidos por otros compañeros que les brindaron valoración médica básica informando que solamente presentaron cansancio y crisis nerviosa.

Ante dicha situación el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático instruyó al personal reforzar los recorridos de prevención y recomendación con los bañistas con el objetivo de evitar situaciones de alerta, aplicar acciones de autocuidado y poner atención de los menores de edad.