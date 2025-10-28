$!Auxilian a tres tripulantes de embarcación que se quedó averiada mar adentro, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tres tripulantes de una embarcación que se quedó averiada a 16 millas náuticas de la costa, fueron auxiliados y trasladados a tierra firme, este martes 28 de octubre.
De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, este hecho movilizó al Equipo Naval de Búsqueda y Rescate de la Secretaría de Marina (SEMAR), que con apoyo de elementos de la SSPM, a través del Escuadrón de Salvamento Acuático, coordinaron acciones para brindar la atención correspondiente.
Gustavo Espinoza Bastidas, comandante del grupo acuático, informó que al establecer contacto con la embarcación, se colaboró en el apoyo a tres tripulantes, quienes recibieron atención médica básica antes de ser trasladados a tierra firme.
Por su parte, personal de la Secretaría de Marina realizó maniobras preventivas para evitar el hundimiento de la embarcación y, con apoyo de una grúa, remolcó el bote hasta la costa, donde se efectuarán las diligencias correspondientes para determinar las causas de la avería.
Salvan a tres personas en dos hechos en las playas
También Gustavo Espinoza Bastidas, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, indicó que en otras acciones, salvavidas pusieron a salvo a tres personas en dos diferentes atenciones registradas en la zona de Playa Sábalo Dos.
Gracias a la rápida respuesta y a los protocolos de rescate, dos hombres y una mujer fueron extraídos del oleaje.
Tras ser valorados en tierra firme, se determinó que únicamente presentaban cansancio y crisis nerviosa.
Luego de ambas intervenciones, los elementos reforzaron los recorridos preventivos y las recomendaciones a los bañistas para evitar nuevas eventualidades en la zona de playa.