$!Auxilian a tres tripulantes de embarcación que se quedó averiada mar adentro, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tres tripulantes de una embarcación que se quedó averiada a 16 millas náuticas de la costa, fueron auxiliados y trasladados a tierra firme, este martes 28 de octubre.

De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, este hecho movilizó al Equipo Naval de Búsqueda y Rescate de la Secretaría de Marina (SEMAR), que con apoyo de elementos de la SSPM, a través del Escuadrón de Salvamento Acuático, coordinaron acciones para brindar la atención correspondiente.

Gustavo Espinoza Bastidas, comandante del grupo acuático, informó que al establecer contacto con la embarcación, se colaboró en el apoyo a tres tripulantes, quienes recibieron atención médica básica antes de ser trasladados a tierra firme.