Avanza 80% trabajos de control de incendio en el Piggy Back, en Culiacán

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que los cuerpos de emergencia registran un 80 por ciento de avance en el control del incendio en el relleno sanitario del Piggy Back, al sur de Culiacán.

La quema persiste en el lugar desde antes de las 6:00 horas de este 12 de mayo, cuando fue reportado a las autoridades.

“Las labores para sofocar en su totalidad dicho siniestro continúan, por lo que se hace un llamado a la población a evitar acercarse a la zona”, comunicó la dependencia.

En el lugar, se encuentran al menos tres camiones de operaciones de Bomberos Culiacán, así como una camioneta de apoyo al personal, con resguardo del Ejército Mexicano en el perímetro.