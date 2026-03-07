$!Avanza curso de certificación de salvavidas con participación de 15 mujeres en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con la participación activa de 15 mujeres dentro de un grupo integrado por 130 elementos, el curso de certificación para salvavidas 2026, avanza con diversos temas de rescate en su segunda semana de actividades, informó Gustavo Espinoza, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático.

De acuerdo a un comunicado, el titular del cuerpo de salvavidas señaló que durante esta etapa de la capacitación los participantes practican técnicas de rescate cuerpo a cuerpo y maniobras de salvamento con el uso de jetski, además de mantener rutinas de acondicionamiento físico y actualización operativa.