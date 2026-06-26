Avión bimotor con pasajeros culiacanenses aterriza de emergencia en playa de Ciudad del Carmen, Campeche

CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.- Con golpes y el susto de sus vida resultaron siete tripulantes que habían salido de Culiacán a bordo de un avión bimotor Cessna con matrícula N35VC, el cual registró una falla y aterrizó de emergencia en la Playa Norte de Ciudad del Carmen.

En la aeronave, que al parecer había hecho una escala en la Ciudad de México y que tenía como destino Cancún, Quintana Roo, viajaban dos mujeres, tres hombres y dos pilotos, todos salieron ilesos.

La falla al parecer fue pérdida de aceite, lo que provocó que el piloto optara por aterrizaje de emergencia en la playa.