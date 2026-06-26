Avión bimotor con pasajeros culiacanenses aterriza de emergencia en playa de Ciudad del Carmen, Campeche

CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.- Con golpes y el susto de sus vida resultaron siete tripulantes que habían salido de Culiacán a bordo de un avión bimotor Cessna con matrícula N35VC, el cual registró una falla y aterrizó de emergencia en la Playa Norte de Ciudad del Carmen.
En la aeronave, que al parecer había hecho una escala en la Ciudad de México y que tenía como destino Cancún, Quintana Roo, viajaban dos mujeres, tres hombres y dos pilotos, todos salieron ilesos.
La falla al parecer fue pérdida de aceite, lo que provocó que el piloto optara por aterrizaje de emergencia en la playa.
De acuerdo a reportes, los cinco pasajeros y los dos pilotos fueron revisados por paramédicos de Cruz Roja y de Protección Civil en una ambulancia, presentaron solo golpes menores y el susto de sus vidas.
Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública y de la Marina, quienes acordonaron la zona.