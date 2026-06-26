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Avión bimotor con pasajeros culiacanenses aterriza de emergencia en playa de Ciudad del Carmen, Campeche

La aeronave que salió de Culiacán registró una falla por lo que aterrizó en Playa Norte; dos mujeres, tres hombres y dos pilotos, resultaron con golpes
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
26/06/2026 16:19
26/06/2026 16:19

CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.- Con golpes y el susto de sus vida resultaron siete tripulantes que habían salido de Culiacán a bordo de un avión bimotor Cessna con matrícula N35VC, el cual registró una falla y aterrizó de emergencia en la Playa Norte de Ciudad del Carmen.

En la aeronave, que al parecer había hecho una escala en la Ciudad de México y que tenía como destino Cancún, Quintana Roo, viajaban dos mujeres, tres hombres y dos pilotos, todos salieron ilesos.

La falla al parecer fue pérdida de aceite, lo que provocó que el piloto optara por aterrizaje de emergencia en la playa.

De acuerdo a reportes, los cinco pasajeros y los dos pilotos fueron revisados por paramédicos de Cruz Roja y de Protección Civil en una ambulancia, presentaron solo golpes menores y el susto de sus vidas.

Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública y de la Marina, quienes acordonaron la zona.

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