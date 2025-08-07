Seguridad
Incidente

Avioneta aterriza de emergencia sobre la Autopista Mazatlán-Culiacán

El piloto de la aeronave tipo Ceesna, que viajaba solo, resultó ileso tras descender en un claro de la carretera donde no circulaban vehículos
Juvencio Villanueva |
07/08/2025 20:48
MAZATLÁN._ El piloto de una avioneta Cessna realizó la tarde de este jueves un aterrizaje de emergencia sobre los carriles hacia el sur de la Autopista Mazatlán-Culiacán.

El aterrizaje se reportó a las autoridades a las 18:00 horas en el kilómetro 32 de la carretera, a la altura de la comunidad de Mármol.

Se desconoce hasta el momento si la aeronave presentó una falla mecánica o fue la falta de combustible la que obligó al piloto a descender.

El piloto encontró un claro donde no circulaban vehículos en la carpeta asfáltica y logró el improvisado aterrizaje.

Agentes de la Guardia Nacional se trasladaron al lugar y ofrecieron ayuda al hombre, quien viajaba solo en la avioneta.

El propio piloto se declaró ileso ante las autoridades y rindió la declaración sobre la inusual maniobra.

Tras la maniobra, tampoco se reportaron otras personas lesionadas.

