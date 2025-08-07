$!Avioneta aterriza de emergencia sobre la Autopista Mazatlán-Culiacán

MAZATLÁN._ El piloto de una avioneta Cessna realizó la tarde de este jueves un aterrizaje de emergencia sobre los carriles hacia el sur de la Autopista Mazatlán-Culiacán.
El aterrizaje se reportó a las autoridades a las 18:00 horas en el kilómetro 32 de la carretera, a la altura de la comunidad de Mármol.
Se desconoce hasta el momento si la aeronave presentó una falla mecánica o fue la falta de combustible la que obligó al piloto a descender.
El piloto encontró un claro donde no circulaban vehículos en la carpeta asfáltica y logró el improvisado aterrizaje.
Agentes de la Guardia Nacional se trasladaron al lugar y ofrecieron ayuda al hombre, quien viajaba solo en la avioneta.
El propio piloto se declaró ileso ante las autoridades y rindió la declaración sobre la inusual maniobra.
Tras la maniobra, tampoco se reportaron otras personas lesionadas.