$!Avioneta aterriza de emergencia sobre la Autopista Mazatlán-Culiacán

MAZATLÁN._ El piloto de una avioneta Cessna realizó la tarde de este jueves un aterrizaje de emergencia sobre los carriles hacia el sur de la Autopista Mazatlán-Culiacán.

El aterrizaje se reportó a las autoridades a las 18:00 horas en el kilómetro 32 de la carretera, a la altura de la comunidad de Mármol.

Se desconoce hasta el momento si la aeronave presentó una falla mecánica o fue la falta de combustible la que obligó al piloto a descender.