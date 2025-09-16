Seguridad
Ayuda personal de Bomberos Veteranos de Mazatlán a una joven en labor de parto en Santa Fe, al sur de la ciudad

La joven dio a luz a una bebé; madre e hija fueron llevadas a un hospital para su valoración médica
Noroeste/Redacción
16/09/2025 21:08
MAZATLÁN._ Elementos de Bomberos Veteranos de Mazatlán ayudaron a una joven que estaba en proceso de parto, en una casa del fraccionamiento Santa Fe, al sur de la ciudad.

Bomberos Veteranos de Mazatlán a través de un comunicado informó que tras recibir el reporte, sus elementos a bordo de la ambulancia av15 de la estación El Castillo, acudieron de inmediato a una vivienda, la noche del pasado lunes 15 de septiembre.

Al llegar la ambulancia, el personal localiza a una joven, de 21 años, la cual tenía 9 meses de embarazo y ya estaba en labores de parto, por lo cual se le da atención en el lugar logrando ayudar a que diera a luz a una bebé.

Luego se le realiza revisión y limpieza a mamá y bebé y las trasladan a un hospital para su valoración medica.

