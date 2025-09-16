$!Ayuda personal de Bomberos Veteranos de Mazatlán a una joven en labor de parto en Santa Fe, al sur de la ciudad

MAZATLÁN._ Elementos de Bomberos Veteranos de Mazatlán ayudaron a una joven que estaba en proceso de parto, en una casa del fraccionamiento Santa Fe, al sur de la ciudad.

Bomberos Veteranos de Mazatlán a través de un comunicado informó que tras recibir el reporte, sus elementos a bordo de la ambulancia av15 de la estación El Castillo, acudieron de inmediato a una vivienda, la noche del pasado lunes 15 de septiembre.