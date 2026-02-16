$!Bajan accidentes en Culiacán 27% tras asegurar 2 mil motocicletas

CULIACÁN. _ Los operativos de revisión a motociclistas en el municipio de Culiacán han derivado en el aseguramiento de 2 mil 282 unidades entre 2025 y los primeros meses de 2026, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM).

A través de un comunicado de prensa, la SSPyTM informó que durante el año pasado se detuvieron 2 mil 239 motocicletas, mientras que en el periodo actual se han sumado 41 más. Estas acciones, realizadas en coordinación con autoridades federales y estatales, buscan garantizar el cumplimiento de la Ley de Movilidad.