$!Bajan accidentes en Culiacán 27% tras asegurar 2 mil motocicletas

CULIACÁN. _ Los operativos de revisión a motociclistas en el municipio de Culiacán han derivado en el aseguramiento de 2 mil 282 unidades entre 2025 y los primeros meses de 2026, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM).
A través de un comunicado de prensa, la SSPyTM informó que durante el año pasado se detuvieron 2 mil 239 motocicletas, mientras que en el periodo actual se han sumado 41 más. Estas acciones, realizadas en coordinación con autoridades federales y estatales, buscan garantizar el cumplimiento de la Ley de Movilidad.
Entre las principales faltas detectadas por la autoridad, destaca que 846 conductores circulaban sin casco protector y mil 583 unidades no portaban placas de identificación; el resto de los casos se debió a la falta de documentos reglamentarios. Hasta la fecha, mil 736 propietarios han logrado recuperar sus vehículos tras regularizar su situación ante la normatividad vigente.
La dependencia municipal asegura que esta estrategia coincide con una disminución del 27 por ciento en los hechos de tránsito en la capital sinaloense. Mientras que en el mismo periodo de 2025 se registraron 67 percances, en lo que va de 2026 la cifra se mantiene en 49 casos.
Asimismo, sostuvo que estos dispositivos tienen un fin preventivo y no recaudatorio, argumentando que un vehículo identificado disminuye riesgos y el uso de equipo de seguridad previene consecuencias fatales en percances.