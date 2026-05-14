$!Bajo resguardo, domicilio del enfrentamiento del GOES en Villas del Prado, en Culiacán

Corporaciones de seguridad mantienen bajo un dispositivo de vigilancia el domicilio en el cual elementos de la Policía Estatal Preventiva sostuvieron un enfrentamiento y detuvieron a tres personas, en el Fraccionamiento Villas del Prado, al norte de Culiacán.
La casa se encuentra sobre la Calle Aguacatero, entre la Avenida Naranjo y la Calle Mandarino.
El portón de la vivienda presenta algunos daños provocados durante el tiroteo contra uniformados.
Como parte del dispositivo, la Avenida Naranjo se encuentra cerrada a la circulación vehicular, mientras que la Avenida Paseo del Sauce fue habilitada para ambos sentidos.
Elementos del Ejército Mexicano y la Policía Estatal permanecen custodiando la zona, a la espera de que arribe personal de la Fiscalía General de la República.