$!Bajo resguardo, domicilio del enfrentamiento del GOES en Villas del Prado, en Culiacán

Corporaciones de seguridad mantienen bajo un dispositivo de vigilancia el domicilio en el cual elementos de la Policía Estatal Preventiva sostuvieron un enfrentamiento y detuvieron a tres personas, en el Fraccionamiento Villas del Prado, al norte de Culiacán.

La casa se encuentra sobre la Calle Aguacatero, entre la Avenida Naranjo y la Calle Mandarino.