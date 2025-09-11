$!Balacera en Culiacán deja un muerto y múltiples daños en la colonia Morelos

CULIACÁN. _ Una persecución armada dejó el saldo de un hombre asesinado, así como varios domicilios y vehículos baleados durante la mañana de este jueves 11 de septiembre en la colonia Morelos, en la ciudad de Culiacán. Según informes, el hecho ocurrió a partir de las 10:45 horas en varios puntos de la colonia. Reportan que fueron civiles armados a bordo de automóviles los que perpetraron el atentado hasta matar a una persona que también se vería implicado en el hecho.

Se refiere que la persecución se habría emprendido por un largo tramo de la calle Río Ometepec, siendo en el cruce con la Juan de Dios Bátiz donde empezó y hasta la Bahía de Agiabampo donde culminó. En ese tramo se localizaron múltiples domicilios dañados en la pared de la fachada y en ventanas principales, así como un poste de electricidad, el cual recibió al menos uno de los impactos.

También resultaron dañadas varias unidades automotrices por los daños colaterales de la persecución; entre una de las unidades se halló un camión urbano, el cual presentó al menos cinco perforaciones en el parabrisas frontal.

Fue hasta el cruce de la calle Río Ometepec y Bahía de Agiabampo donde autoridades localizaron un vehículo Ford Lobo Platinum , de doble cabina y color negro, impactado contra una vivienda y que en su camino había derribado un poste de luz.

Dentro de esa unidad se localizó un hombre asesinado a balazos, cuya identidad aún no ha sido revelada. Reportan que los responsables le dispararon en múltiples ocasiones al conductor mientras se encontraba circulando, quedando gravemente herido hasta perder el control de la camioneta y estrellarla contra la vivienda.

Vecinos de la colonia, quienes en su mayoría se vieron a la necesidad de tirarse al suelo pues indican que la balacera se prolongó por dos minutos, reportaron lo ocurrido al número de emergencias 9-1-1 para provocar la movilización de las autoridades de seguridad, siendo personal de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano los que arribaron para atender el caso.

Los militares y policiales cerraron el paso de varias vialidades del sector, en donde se encontraron los vehículos y domicilios afectados, y desplegaron un operativo de seguridad. Cabe señalar que el paradero de los responsables aún se encuentra sin conocer y no se ha registrado alguna detención al respecto.

Más tarde llegaron los peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias y trabajos de campo correspondientes.