Balacera en el Malecón Nuevo de Culiacán fue por robo de vehículo, confirma SSPE

CULIACÁN. _ La balacera y persecución registrada este martes sobre la prolongación del bulevar Enrique Sánchez Alonso, o Malecón Nuevo en Culiacán, derivó del seguimiento a un reporte de robo de vehículo en la zona de la Isla Musala, confirmó la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Verona Hernández Valenzuela.

La persona, identificada como José Isaías de 19 años, quien resultó herido, fue detenido luego de este enfrentamiento.

“Lo que se tiene solamente de que se realizó la persecución y se pudo detener a una persona que resultó lesionada en una rodilla”, dijo Hernández Valenzuela.