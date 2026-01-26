$!Balacera en el sector norte de Culiacán fue debido a un agresión contra las autoridades

Debido a una agresión a tiros contra elementos de la Policía Estatal Preventiva fue que se registraron los múltiples reportes de detonaciones de arma de fuego en la zona norte de Culiacán durante la noche de este lunes 17 de enero.
Según un comunicado oficial, los agentes preventivos se encontraban haciendo patrullajes por el bulevar Mario López Valdez, a la altura del sector Barcelona, cuando se percataron de un vehículo sedán con sujetos armados a bordo.
Al darle seguimiento, los civiles descendieron de dicha unidad e iniciaron una agresión a disparos contra las autoridades, para después darse a la fuga entre la maleza de un terreno baldío.
Tras el despliegue de un operativo y con el apoyo de distintas corporaciones de seguridad, en la zona fue asegurado el vehículo en el que se movilizaron los agresores. Se trata de un automóvil Nissan, de modelo 2021 y con reporte de robo vigente.
Al momento de inspeccionarlo, en su interior fueron localizados dos armas largas tipo carabina M4, un arma larga tipo fusil AK-47, tres cargadores, 60 cartuchos útiles y tres chalecos balísticos con una placa cada uno.
La unidad motriz y los objetos del delito fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para dar curso a las investigaciones que marca la ley.