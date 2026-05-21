Balacera en Escuinapa amaga el inicio de las fiestas de Las Cabras

CULIACÁN. _ Habitantes de la cabecera municipal de Escuinapa reportaron una serie de tiroteos prolongados durante las primeras horas de este día, un escenario violento que se presenta justo en la víspera del arranque de las tradicionales Fiestas del Mar de Las Cabras.

De acuerdo con los testimonios ciudadanos, las detonaciones de armas de fuego comenzaron a registrarse desde antes de las 6:00 horas y la situación se mantuvo activa por espacio de más de una hora, concentrándose principalmente en las inmediaciones de colonias como Insurgentes, Loma Bonita y Roblito.

Ante las alertas ciudadanas emitidas a las corporaciones de seguridad, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional se desplegó hacia la periferia del casco urbano, zona desde donde los estruendos han sido perceptibles en diferentes sectores de la ciudad, provocando un ambiente de temor entre la población.

Este repunte en el entorno de inseguridad en la región se suma a otros hechos recientes registrados en la zona, donde hace poco más de una semana se localizó una extremidad cefálica colgada en el puente que conecta con el entronque de la autopista, acompañada por un mensaje atribuido a grupos delictivos; asimismo, han existido alertas sobre la presencia de personas sin vida en las inmediaciones de la presa El Peñón, aunque en estas últimas las revisiones oficiales no han derivado en el hallazgo de evidencias materiales.