Balacera en Escuinapa: enfrentamiento entre civiles, confirma la SSPE

CULIACÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que la balacera registrada esta mañana en el municipio de Escuinapa se originó por un enfrentamiento entre grupos rivales de la delincuencia organizada. Elementos de seguridad ya se encuentran desplegados en la zona para atender los hechos. La dependencia estatal no proporcionó mayores detalles sobre el incidente, únicamente indicó que las corporaciones que integran el Grupo Interinstitucional están actuando para controlar la situación.

“También se registró el bloqueo de una vía de comunicación, situación que ya es atendida por autoridades de los tres órdenes de gobierno que integran el Grupo Interinstitucional”, informó la SSPE, al exhortar a la población a evitar la zona y acatar las indicaciones del personal desplegado en el operativo.