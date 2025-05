Balacera en Penal de Aguaruto duró 25 minutos con un reo herido: SSPE

CULIACÁN. _ El enfrentamiento armado ocurrido este 21 de mayo dentro del centro penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, se prolongó 25 minutos hasta que fue controlado por las autoridades, y dejó saldo de un reo herido.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de su vocera, explicó que este conflicto comenzó al mediodía del miércoles.

“Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 12:05 horas del 21 de mayo, se controló 25 minutos después de iniciada esta riña entre personas privadas de la libertad, ya que se actuó por parte del grupo interinstitucional”, relató la vocera Verona Hernández Valenzuela.

Sobre la persona herida, refirió que esta fue una lesión en el rostro, que no supone un riesgo para su vida.

“Resultó un masculino con herida de esquirla en rostro, lo cual no pone en riesgo su vida y se le dio atención médica.

“No hay personas fallecidas, ni más lesionados de los que ya señalé”, sostuvo.

Mencionó que, tras ser controlada la confrontación al interior del reclusorio, las corporaciones penitenciarias con apoyo de fuerzas federales efectuaron una revisión de todos los módulos.

De ahí, afirmó, es que por la tardanza del proceso no proporcionaron el parte oficial de los hechos.

“Esto es un procedimiento tardado, de ahí que no se podían dar números preliminares ¿por qué? Porque era un procedimiento que estaba en curso, se estableció que se aseguraron armas y no se podía establecer números porque no se habían cuantificado.

“El túnel localizado en el interior del centro penitenciario fue rellenado y se continuará haciendo las revisiones que sean necesarias para la propia seguridad de los que ahí habitan”, informó la vocera de la SSPE.