Balacera en Riberas de Tamazula fue agresión a Guardia Nacional confirma SSPE

CULIACÁN. _ La balacera registrada la noche del jueves 28 de mayo en el fraccionamiento Riberas de Tamazula, al nororiente de Culiacán, se derivó de una agresión armada contra elementos de la Guardia Nacional, confirmó este viernes la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

De acuerdo con la información oficial, personal de la Guardia Nacional realizaba recorridos de seguridad en el sector tras atender un reporte de disparos de arma de fuego, cuando al arribar al área fueron atacados por presuntos integrantes de la delincuencia organizada, quienes abrieron fuego en su contra.

Ante la agresión, los elementos federales repelieron el ataque y lograron controlar la situación. Como resultado del operativo, un civil armado perdió la vida y cuatro hombres fueron detenidos; tres de ellos resultaron lesionados y uno más es menor de edad.