Balacera en Riberas de Tamazula fue agresión a Guardia Nacional confirma SSPE

CULIACÁN. _ La balacera registrada la noche del jueves 28 de mayo en el fraccionamiento Riberas de Tamazula, al nororiente de Culiacán, se derivó de una agresión armada contra elementos de la Guardia Nacional, confirmó este viernes la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
De acuerdo con la información oficial, personal de la Guardia Nacional realizaba recorridos de seguridad en el sector tras atender un reporte de disparos de arma de fuego, cuando al arribar al área fueron atacados por presuntos integrantes de la delincuencia organizada, quienes abrieron fuego en su contra.
Ante la agresión, los elementos federales repelieron el ataque y lograron controlar la situación. Como resultado del operativo, un civil armado perdió la vida y cuatro hombres fueron detenidos; tres de ellos resultaron lesionados y uno más es menor de edad.
En el sitio las autoridades aseguraron seis armas largas, 43 cargadores para arma larga, cuatro cintas de eslabones abiertos para cargador de disco, dos cargadores para arma corta, cinco chalecos tácticos, una fornitura, un casco y dos vehículos con reporte de robo.
Los civiles heridos fueron trasladados para recibir atención médica y quedaron bajo custodia en calidad de detenidos. En tanto, el fallecido, junto con las armas y demás indicios asegurados, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, instancia encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.
La SSPE informó que el despliegue operativo se realizó de manera coordinada entre el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal Preventiva.