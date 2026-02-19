$!Balacera en Villa Juárez deja un hombre muerto; aseguran auto con presunta granada

Una balacera en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, dejó como saldo a un hombre asesinado y un vehículo tipo sedán asegurado, durante la tarde de este jueves.

Los hechos fueron reportados por vecinos cerca de las 18:30 horas en el cruce de la calle Cuarta y Vicente Guerrero, de la colonia Tierra y Libertad.

En el lugar quedó tendido un hombre sin identificar, a bordo de una motocicleta verde, quien vestía una playera color oscuro y calzado negro.