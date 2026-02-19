$!Balacera en Villa Juárez deja un hombre muerto; aseguran auto con presunta granada

Una balacera en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, dejó como saldo a un hombre asesinado y un vehículo tipo sedán asegurado, durante la tarde de este jueves.
Los hechos fueron reportados por vecinos cerca de las 18:30 horas en el cruce de la calle Cuarta y Vicente Guerrero, de la colonia Tierra y Libertad.
En el lugar quedó tendido un hombre sin identificar, a bordo de una motocicleta verde, quien vestía una playera color oscuro y calzado negro.
A unos metros del occiso fue abandonado un automóvil Kia K3 color blanco de modelo reciente, que de manera preliminar se informó que tendría una granada en su interior.
Debido a la localización del explosivo en el automóvil, se trasladó al punto una grúa de la Fiscalía General del Estado, a la espera de que se realice el peritaje y remolcar ambas unidades.
Elementos del Ejército Mexicano mantienen bajo resguardo el perímetro en tanto continúan los trabajos en el área.