Tras cerca de 14 horas del enfrentamiento y que personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional sitió el pueblo y bloqueó la entrada con sus vehículos y no permitir la entrada y salida de los vecinos del lugar, los militares se retiraron en caravana llevándose lo asegurado.

Durante la mañana de este sábado, autoridades de seguridad de Sinaloa confirmaron que hubo cinco civiles muertos y el aseguramiento de cuatro vehículos, nueve armas de fuego, cargadores y cartuchos. Pero por la tarde ya no dieron información.

Ante la carencia de datos oficiales, tres mujeres se acercaron a los militares y los de la Guardia Nacional y una de ellas, al parecer familiar de uno de los civiles muertos, los encaró ya que no le daban información ni la dejaban pasar.

“¿Cuándo la gente les van a tener fe a ustedes? Nunca en su p***che vida, nunca, porque en vez de venir a agarrar. ¡Agárrenlos, pero se los hubieran llevado detenidos, no matarlos a sangre fría como lo hicieron”, reclamó.

”Es un abuso lo que están haciendo con ellos, ya los mataron, ¿qué más quieren? Hablen, no se queden parados”, exclamó la vecina que confrontó a los elementos federales.

El joven se trasladaba en motocicleta en una zona ubicada a un kilómetro del conflicto, y de acuerdo a testigos fue agredido a balazos por el Ejército a pesar de no estar involucrado en el enfrentamiento.

El cadáver de Miguel permaneció varias horas en la parcela, ya que peritos de la Fiscalía General de la República que acudieron al lugar lo ignoraron.

Fue hasta que un perito de la Fiscalía General del Estado llegó al lugar y dio fe de los hechos.

Hasta el momento ninguna autoridad ha brindado información oficial de estos hechos. La cifra de muertos podría aumentar, de acuerdo a versiones extraoficiales.

Sin desatarse la violencia: AMLO

Estos hechos de violencia en Quilá, se dan luego de que el viernes 2 de agosto, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, resaltó que después de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y de Joaquín Guzmán López, el pasado jueves 25 de julio, no ha habido confrontaciones en la región donde operan.

Se refería a Sinaloa y Durango, donde expuso que de los homicidios registrados el pasado lunes, dos ocurrieron en territorio sinaloense y ninguno en el estado vecino.

“Celebrar que no ha habido confrontación en la región donde actúan estos grupos, no hay violencia, no se ha desatado la violencia”, expresó en la conferencia matutina.

“Todos sabemos que se trata de grupos que llevan años dedicados a actividades ilícitas. Son los más famosos, por decirlo de alguna manera, en el País, y sin embargo aun cuando se trata de un asunto delicado, no ha habido confrontación entre grupos”.

Refuerzan Sinaloa con cientos de militares

Tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y de Joaquín Guzmán López, el pasado jueves 25 de julio, la vigilancia en Sinaloa fue reforzada por cientos de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana.

El domingo 28 de julio 200 elementos del Ejército Mexicano arribaron por la mañana al Aeropuerto Internacional de Culiacán.

Los militares fueron movilizados a la ciudad en una aeronave de la Guardia Nacional y otra de la Fuerza Aérea Mexicana.

La mitad pertenecen al cuerpo de Fuerzas Especiales y la otra mitad a la Brigada de Fusileros Paracaidistas.

Tras su llegada, los efectivos castrenses fueron desplegados en el estado con el fin de contribuir a inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos y reforzar la estrategia de seguridad.

De acuerdo al Comandante de la Novena Zona Militar, Porfirio Fuentes Vélez, la mayor presencia de los efectivos se mantendrá en la zona centro de Sinaloa.

Señaló que el personal militar realizará tareas de disuasión, prevención, patrullajes y reconocimientos, a fin de reforzar la estrategia de seguridad y el plan de paz nacional.

Estos elementos militares se suman a los 200 elementos de fuerzas especiales que arribaron el viernes.

Actualmente Sinaloa suma una presencia militar de 3 mil 400 elementos.