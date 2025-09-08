Balacera entre grupos armados en Tepuche, Culiacán; reportan uso de explosivos

CULIACÁN. _ La mañana de este lunes 8 de septiembre inició con un enfrentamiento armado entre grupos rivales en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán. De acuerdo con reportes preliminares, la balacera tuvo lugar en la comunidad de Agua Caliente de los Monzón, poco antes de las 8:00 horas.

Vecinos de la zona reportaron detonaciones de arma de fuego prolongadas y de alto calibre, así como ráfagas que se escucharon en distintas partes de la comunidad. De forma extraoficial, se menciona el uso de artefactos explosivos durante el intercambio de disparos.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial ni se ha confirmado si hubo personas lesionadas o detenidas. Sin embargo, se espera el despliegue de fuerzas federales y estatales para asegurar la zona y restablecer el orden.

Cabe recordar que el pasado 31 de agosto, también se registró una confrontación armada en la comunidad de Tecolotes, perteneciente a la misma sindicatura, donde se reportó la presencia de personas sin vida. No obstante, al acudir al lugar, las autoridades no localizaron cuerpos ni indicios del enfrentamiento.