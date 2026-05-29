Seguridad

Balacera frente a Ciudad Universitaria de la UAS en Culiacán deja un muerto

Muere un hombre que iba a bordo de una camioneta blanca
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
29/05/2026 20:27
29/05/2026 20:27

Una balacera registrada frente a las instalaciones de Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán, dejó como saldo a un hombre a bordo de una camioneta blanca asesinado a balazos la noche de este viernes.

Los hechos se desarrollaron sobre el carril de norte a sur de la Calzada de las Américas, justo en el semáforo del crucero con el Bulevar Universitarios, aproximadamente a las 18:50 horas, frente al Centro de Ciencias de Sinaloa.

Previo a llegar al semáforo, supuestamente sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra el conductor de una camioneta Nissan blanca de redilas, la cual presentó varios impactos del lado de la ventana del piloto.

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Autoridades confirmaron que el automovilista murió en el lugar, mientras que los motociclistas despojaron un vehículo a un ciudadano que estaba cerca posterior al crimen.

Después de la agresión, la camioneta se estrelló contra el camellón de la calzada, donde quedó con una direccional encendida.

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De la zona salió una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana con las torretas y sirenas encendidas, sin embargo, no se ha confirmado el traslado de personas lesionadas.

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Como consecuencia de esta situación el carril de norte a sur de la Calzada de las Américas fue cerrada, así como el crucero del bulevar universitarios, donde quedaron los dos vehículos abandonados y evidencias esparcidas por la calle, para que peritos de fiscalía lo recojan e inician la investigación correspondiente.

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