$!Balacera frente a Ciudad Universitaria de la UAS en Culiacán deja un muerto

Una balacera registrada frente a las instalaciones de Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán, dejó como saldo a un hombre a bordo de una camioneta blanca asesinado a balazos la noche de este viernes.
Los hechos se desarrollaron sobre el carril de norte a sur de la Calzada de las Américas, justo en el semáforo del crucero con el Bulevar Universitarios, aproximadamente a las 18:50 horas, frente al Centro de Ciencias de Sinaloa.
Previo a llegar al semáforo, supuestamente sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra el conductor de una camioneta Nissan blanca de redilas, la cual presentó varios impactos del lado de la ventana del piloto.
Autoridades confirmaron que el automovilista murió en el lugar, mientras que los motociclistas despojaron un vehículo a un ciudadano que estaba cerca posterior al crimen.
Después de la agresión, la camioneta se estrelló contra el camellón de la calzada, donde quedó con una direccional encendida.
De la zona salió una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana con las torretas y sirenas encendidas, sin embargo, no se ha confirmado el traslado de personas lesionadas.
Como consecuencia de esta situación el carril de norte a sur de la Calzada de las Américas fue cerrada, así como el crucero del bulevar universitarios, donde quedaron los dos vehículos abandonados y evidencias esparcidas por la calle, para que peritos de fiscalía lo recojan e inician la investigación correspondiente.