$!Balacera frente a Ciudad Universitaria de la UAS en Culiacán deja un muerto

Una balacera registrada frente a las instalaciones de Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán, dejó como saldo a un hombre a bordo de una camioneta blanca asesinado a balazos la noche de este viernes.

Los hechos se desarrollaron sobre el carril de norte a sur de la Calzada de las Américas, justo en el semáforo del crucero con el Bulevar Universitarios, aproximadamente a las 18:50 horas, frente al Centro de Ciencias de Sinaloa.

Previo a llegar al semáforo, supuestamente sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra el conductor de una camioneta Nissan blanca de redilas, la cual presentó varios impactos del lado de la ventana del piloto.