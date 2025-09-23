$!Balacera junto a colegio en Culiacán deja un muerto y un bebé herido

CULIACÁN._ Un ataque a balazos registrado la tarde de este martes en las inmediaciones del Colegio Sinaloa, en Culiacán, dejó como saldo una persona asesinada y un menor de un año y 3 meses herido.

De acuerdo con los primeros reportes, civiles armados abrieron fuego contra los tripulantes de un vehículo Toyota Corolla blanco cuando circulaban sobre la intersección de las calles Río Humaya y Jesús Andrade.