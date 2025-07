$!Balacera por tierra y aire en Tacuichamona: vecinos denuncian desaparición de al menos tres personas

Estos sitios, de acuerdo a los pobladores están incomunicados y no se puede acceder a ellos, por lo que desconocen el saldo real de muertos.

“Cuando yo me vine empezaron a rafaguear todo aquí y la misma gente que traían como armas ‘pum, pum’, con las mismas armas de ellos sonaban... fueron los (policías) estatales, porque lo tengo bien ubicado.

Denuncia que el ataque fue perpetrado por las autoridades y que no hubo disparos de civiles durante el operativo.

“El boludo se agarró y a puro tirarle y tirarle, ellos no dispararon. Dicen ellos (los policías) que se agarraron con los civiles, no dispararon porque yo a las puras siete de la mañana yo me vine a buscar a mi hijo, porque ellos, eran sus armas y el boludo aquí bajito”, aseguró Mayra.

Jesús Alexis tiene una hija de cinco años y una esposa embarazada de tres meses.

En el sitio también se encuentra María Guadalupe y su esposo, ambos buscan a Jesús Norberto Laragaña, quien trabaja en las parcelas con su papá.