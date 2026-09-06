$!Balacera y persecución se registra en la zona del aeropuerto en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una persecución y enfrentamiento a balazos culminó hace unos momentos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Mazatlán, dejando a una persona herida dentro de un vehículo y provocando el cierre temporal de las salidas de la gente de la terminal aérea. De acuerdo con los primeros reportes, la mañana de este domingo el intercambio de disparos inició a la altura de la comunidad de El Castillo.





Los involucrados continuaron la persecución por la Carretera Internacional y se registró el enfrentamiento a la altura del entronque hacia el aeropuerto. La confrontación concluyó cuando una camioneta RAM penetró en las instalaciones del aeropuerto, dirigiéndose hacia el área de estacionamiento en un intento por resguardarse del ataque.





Alcanzó a entrar a las instalaciones de la terminal aérea, donde llegó con tres impactos de arma de fuego. Ante la emergencia, elementos de seguridad activaron los protocolos correspondientes y cerraron momentáneamente los accesos, impidiendo la salida de pasajeros y trabajadores de la terminal aérea para garantizar su integridad.





Hace unos instantes, paramédicos arribaron al lugar y brindaron atención médica al herido, a quien ya trasladan en ambulancia a un hospital de la ciudad bajo resguardo policial. El flujo de personas en la terminal aérea quedó ya restablecido.



