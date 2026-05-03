$!Balaceras dejan 3 muertos y una mujer herida en plaza comercial del Tres Ríos, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos hechos violentos ocurridos la madrugada de este domingo 3 de mayo, en Culiacán, dejaron como saldo tres hombres asesinados y una mujer herida de bala en el Desarrollo Urbano Tres Ríos.
Un primer evento, registrado aproximadamente a la 01:30 horas, fue contra una pareja que circulaba a bordo de un automóvil blanco, la cual fue perseguida y baleada.
En este caso, un hombre murió y una mujer resultó lesionada, mientras el vehículo en el que circulaban quedó frente al estacionamiento de una plaza comercial por el bulevar Enrique Sánchez Alonso.
Derivado de esto se desplegó un dispositivo de seguridad en las inmediaciones del lugar para preservar escena e indicios. Sin embargo, a pesar de la presencia de autoridades, cerca de las 3:30 horas ocurrió otro ataque armado adentro de la plaza comercial.
Las autoridades presentes recorrieron el interior del recinto y localizaron a otros dos hombres muertos con heridas de bala.
Estas dos víctimas tampoco han sido identificadas. Una era de complexión robusta, tez morena y vestía una playera negra con pantalón oscuro; la otra también era de complexión robusta, tez morena clara y vestía una playera negra con un short de color gris.
Como resultado del despliegue, los elementos de seguridad encontraron armas dentro de contenedores de basura de la plaza, pero sin detenciones.
En el lugar hubo presencia de peritos y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes solicitaron apoyo de una furgoneta del Servicio Médico Forense para el levantamiento de los cuerpos.