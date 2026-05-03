$!Balaceras dejan 3 muertos y una mujer herida en plaza comercial del Tres Ríos, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos hechos violentos ocurridos la madrugada de este domingo 3 de mayo, en Culiacán, dejaron como saldo tres hombres asesinados y una mujer herida de bala en el Desarrollo Urbano Tres Ríos.

Un primer evento, registrado aproximadamente a la 01:30 horas, fue contra una pareja que circulaba a bordo de un automóvil blanco, la cual fue perseguida y baleada.

En este caso, un hombre murió y una mujer resultó lesionada, mientras el vehículo en el que circulaban quedó frente al estacionamiento de una plaza comercial por el bulevar Enrique Sánchez Alonso.