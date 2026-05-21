Balaceras en Escuinapa fueron por ataque a autoridades, revela Secretaría de Seguridad

CULIACÁN. _ Habitantes del municipio de Escuinapa permanecieron en alerta tras registrarse una agresión con armas de fuego en contra de autoridades estatales y federales en las inmediaciones de la carretera Mazatlán–Tepic.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 181 de la citada vía terrestre, lo que movilizó a los tres niveles de gobierno. En la zona se desplegó un operativo de búsqueda por parte del Grupo Interinstitucional para dar con los presuntos responsables del ataque armado.

La agresión civil provocó la interrupción momentánea del tráfico vehicular en la carretera federal, sin embargo, el flujo de automóviles fue reabierto por las fuerzas de seguridad una vez controlada la situación. Reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado indicaron que no se registraron bajas ni personas heridas tras el cese de las detonaciones.