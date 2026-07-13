$!Balaceras simultáneas en Escuinapa dejan cinco heridos y movilizan a fuerzas de seguridad

ESCUINAPA. _ Tres ataques armados simultáneos se registraron la mañana de este lunes en distintos puntos de la colonia Centro de Escuinapa, dejando un saldo preliminar de cinco personas heridas y provocando una amplia movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con la información recabada, las agresiones ocurrieron alrededor de las 8:20 horas sobre las calles Gabriel Leyva, Morelos y Centenario, cuando decenas de personas transitaban por la zona centro del municipio. Según testimonios, hombres armados que viajaban a bordo de un taxi y circulaban en sentido contrario abrieron fuego presuntamente contra un hombre que se encontraba sobre la calle Gabriel Leyva, casi frente al domicilio de la madre del Presidente Municipal y a una cuadra del Palacio Municipal.