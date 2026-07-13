$!Balaceras simultáneas en Escuinapa dejan cinco heridos y movilizan a fuerzas de seguridad

ESCUINAPA. _ Tres ataques armados simultáneos se registraron la mañana de este lunes en distintos puntos de la colonia Centro de Escuinapa, dejando un saldo preliminar de cinco personas heridas y provocando una amplia movilización de corporaciones de seguridad.
De acuerdo con la información recabada, las agresiones ocurrieron alrededor de las 8:20 horas sobre las calles Gabriel Leyva, Morelos y Centenario, cuando decenas de personas transitaban por la zona centro del municipio. Según testimonios, hombres armados que viajaban a bordo de un taxi y circulaban en sentido contrario abrieron fuego presuntamente contra un hombre que se encontraba sobre la calle Gabriel Leyva, casi frente al domicilio de la madre del Presidente Municipal y a una cuadra del Palacio Municipal.
Entre las víctimas se encuentran dos mujeres, quienes sufrieron heridas por rozones de bala, y tres hombres. Tres de los lesionados resultaron heridos durante el ataque registrado sobre la calle Gabriel Leyva, donde se ubica el domicilio de familiares del alcalde Víctor Manuel Díaz Simental; otro hombre fue atacado sobre la calle Morelos y una persona más resultó lesionada en la calle Centenario, casi frente a las instalaciones del Sistema DIF Municipal, donde se refugió y pudo recibió los primeros auxilios.
Tras las agresiones, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y distintas corporaciones policiacas desplegaron un operativo en varios sectores de la ciudad, además de reforzar la seguridad en el Hospital IMSS-Bienestar.
De manera extraoficial, trascendió que uno de los ocupantes del taxi utilizado por los presuntos agresores también habría resultado herido, mientras que el conductor de la unidad acudió al Hospital IMSS-Bienestar.
Las detonaciones desataron el pánico entre comerciantes, clientes y transeúntes quienes buscaron refugio en un supermercado cercano. “Aunque la orden fue cerrar, el guardia esperó a que entrara toda la gente a resguardarse, porque había mucha desesperación”, relató una persona que presenció los hechos.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si las tres agresiones están relacionadas entre sí. Tampoco han informado de manera oficial sobre el móvil de los ataques, la identidad de las personas lesionadas o si existen personas detenidas.