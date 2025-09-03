Balaceras y presencia de grupos armados generan alarma en Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ La tarde de este miércoles 3 de septiembre se registraron detonaciones de arma de fuego en varios puntos de la sindicatura de Villa Juárez, acompañadas por la presunta presencia de grupos armados que circulaban en camionetas.

Habitantes del lugar reportaron al 911 la presencia de sujetos armados y disparos tipo ráfaga en vialidades principales, lo que generó temor en la comunidad y provocó que varias escuelas suspendieran sus actividades vespertinas por segunda ocasión en lo que va de la semana.