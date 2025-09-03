Balaceras y presencia de grupos armados generan alarma en Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ La tarde de este miércoles 3 de septiembre se registraron detonaciones de arma de fuego en varios puntos de la sindicatura de Villa Juárez, acompañadas por la presunta presencia de grupos armados que circulaban en camionetas.
Habitantes del lugar reportaron al 911 la presencia de sujetos armados y disparos tipo ráfaga en vialidades principales, lo que generó temor en la comunidad y provocó que varias escuelas suspendieran sus actividades vespertinas por segunda ocasión en lo que va de la semana.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó los hechos mediante el sistema C4i y detalló que se reforzó el operativo en la zona con elementos del Grupo Institucional. Las autoridades recomendaron extremar precauciones y seguir los protocolos de seguridad.