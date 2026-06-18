$!Balas alcanzan viviendas en Escuinapa; vecinos duermen en el piso para protegerse

ESCUINAPA. _ Para los vecinos del Malecón de Escuinapa, las huellas de la violencia ya no solo se reflejan en el temor cotidiano, sino también en los daños que han sufrido sus viviendas a causa de los enfrentamientos armados registrados en la zona.
Una de las afectadas es doña Francisca, quien relató que la madrugada del lunes una bala impactó el ventanal de la recámara de su hija, atravesó el cristal y terminó incrustada en una pared.
Afortunadamente, la persona que se encontraba durmiendo en la habitación resultó ilesa.
“Vivimos con temor, con mucho miedo. Uno es diabético y está muy mal... Del domingo para amanecer lunes nada más pegó en la pared, gracias a Dios que nos cuidó”, expresó la mujer.
Detalló que el proyectil atravesó el vidrio y una cortina antes de impactarse en la pared, por lo que su familiar tuvo que abandonar la habitación y resguardarse en otro espacio de la casa.
“Cuando pasa esto nos bajamos de la cama y nos tiramos al piso, nos escondemos abajo de la cama”, comentó.
Los habitantes de la zona aseguran que, desde que los enfrentamientos se han vuelto más frecuentes en las inmediaciones del malecón, han tenido que modificar su rutina diaria y adaptar espacios dentro de sus hogares para protegerse.
Incluso, explicó, algunos familiares que viven cerca del arroyo Juana Gómez optan por bajar los colchones y dormir en el suelo para reducir riesgos ante una posible balacera.
“Allá bajan los colchones para dormir en el piso; a veces dicen que los enfrentamientos se dan en las calles”, señalaron.
El miércoles, nuevamente el temor volvió a apoderarse de los vecinos al escuchar detonaciones de arma de fuego. Sin embargo, destacaron la presencia de elementos del Ejército Mexicano que patrullaban la zona.
“Lo que nos favoreció fue que pasaron los soldados. Dicen que no sirven, ¿cómo no van a servir? Ellos nos cuidan, nos protegen; primero Dios y después ellos”, puntualizó doña Francisca.