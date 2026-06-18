$!Balas alcanzan viviendas en Escuinapa; vecinos duermen en el piso para protegerse

ESCUINAPA. _ Para los vecinos del Malecón de Escuinapa, las huellas de la violencia ya no solo se reflejan en el temor cotidiano, sino también en los daños que han sufrido sus viviendas a causa de los enfrentamientos armados registrados en la zona.

Una de las afectadas es doña Francisca, quien relató que la madrugada del lunes una bala impactó el ventanal de la recámara de su hija, atravesó el cristal y terminó incrustada en una pared.

Afortunadamente, la persona que se encontraba durmiendo en la habitación resultó ilesa.

“Vivimos con temor, con mucho miedo. Uno es diabético y está muy mal... Del domingo para amanecer lunes nada más pegó en la pared, gracias a Dios que nos cuidó”, expresó la mujer.